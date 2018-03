Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 9.40 01 marzo 2018 - 09:40

Continua l'avvicinamento di Facebook ai media. Il social network lancia negli Stati Uniti un programma pilota da 3 milioni di dollari per aiutare i quotidiani locali e favorire l'incremento dei loro abbonamenti digitali.

Il progetto coinvolge 10-15 testate, tra cui The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Miami Herald, The Seattle Times, The San Francisco Chronicle.

"L'iniziativa è una parte dei nostri sforzi per fornire strumenti e formazione alle redazioni e ai giornalisti, e per garantire che la nostra piattaforma colleghi le persone alla qualità, alle notizie affidabili e locali che sono le più importanti per loro. Faremo ulteriori investimenti", spiega in un post ufficiale Campbell Brown, Head of News Partnerships di Facebook.

Qualche settimana fa il social network di Mark Zuckerberg aveva già annunciato tra i suoi obiettivi l'intensificazione dell'interesse per le notizie locali, includendo anche le informazioni di servizio.

