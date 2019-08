Come da tradizione, ieri sera ambientalisti hanno acceso circa 25 falò nell'arco alpino - in Svizzera nei cantoni di Berna e Friburgo - per la protezione di questo ecosistema.

L'azione era dedicata alle acque e, oltre alla Confederazione, ha toccato Italia, Austria e Slovenia. In una nota diramata ieri, la sezione elvetica della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA) denuncia l'eccessivo sfruttamento di torrenti e fiumi per la produzione di energia idroelettrica.

La CIPRA manifesta con falò in favore dell'ambiente alpino, anche per le sue peculiarità culturali, sin dal 1988.

