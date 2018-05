Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 7.56 21 maggio 2018 - 07:56

Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha reso omaggio a Buenos Aires ai caduti della guerra delle Falkland, lanciata nel 1982 dalla dittatura militare per conquistare l'arcipelago di cui l'Argentina rivendica la sovranità con il nome di isole Malvinas.

Johnson, che si trova in Argentina per partecipare in un incontro di ministri degli Esteri del G20, è diventato il primo membro di un governo britannico a compiere il gesto di omaggiare i caduti argentini, depositando una corona di fiori nel monumento a loro dedicato, nella Plaza San Martin, nel centro di Buenos Aires.

Al termine della cerimonia, alla quale ha partecipato insieme al suo omologo argentino, Jorge Faurie, il capo della diplomazia britannica ha detto ai media che considera "un onore" rendere omaggio "a tutti i soldati morti nel conflitto delle Falkland", sottolineando che questo dimostra che Argentina e Regno Unito "hanno percorso un lungo cammino in questi ultimi anni" e ora possono "costruire e migliorare una cooperazione ogni volta più stretta".

Neuer Inhalt Horizontal Line