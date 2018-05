Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 maggio 2018 - 20:26

Il 'miracolo di Natale', con i forni riaccesi in extremis grazie all'intervento del fondo maltese Abalone, aveva illuso che la Melegatti potesse salvarsi.

Ma fermata la produzione a gennaio 2018, e passati 4 mesi ad attendere una ripartenza, l'avventura dell'azienda che nel 1894 brevettò il pandoro sembra arrivata alla fine.

Sfilatesi via via tutte le aziende e i fondi che volevano risollevarla, per il peso di un debito stimato in 50 milioni, la Melegatti è stata dichiarata fallita oggi dal Tribunale di Verona; fallimento anche per la controllata 'Nuova Marelli' di San Martino Buon Albergo (Verona).

