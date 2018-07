Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 8.15 08 luglio 2018 - 08:15

Aumenta la psicosi per avvelenamenti da agente nervino in Gran Bretagna (archivio)

Un nuovo "allarme" novichok è stato lanciato ieri nel sud-ovest dell'Inghilterra, ma è rientrato poco dopo. Un poliziotto è stato infatti ricoverato a Salisbury per una sospetta contaminazione da agente nervino, poi rivelatasi falsa. La psicosi intanto aumenta.

Per qualche ora è riemerso lo spettro dell'agente che nella stessa città risulta aver contaminato a marzo l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia Yulia (nel frattempo "miracolosamente" guariti) e nei giorni scorsi è stato chiamato in causa, in una cittadina a 10 km di distanza, anche per la contaminazione di Charlie Rowley e Dawn Sturgess, una coppia di 40enni britannici tuttora in cura in ospedale in condizioni gravi.

Era stata la struttura sanitaria a dare la notizia in serata con un comunicato nel quale si spiegava che l'uomo "stava effettuando una serie di esami specialistici" e si rassicurava che "il rischio per la comunità rimane basso". Alla fine i test per il poliziotto hanno dato comunque esito negativo, come ha annunciato via Twitter la Wiltshire Police, spiegando che i medici lo hanno rassicurato, rimandandolo a casa.

In questi giorni la psicosi nell'area tra Salisbury e Amesbury appare del resto sempre più diffusa: il medesimo ospedale ha fatto sapere che nelle ultime ore "diverse persone si sono rivolte al pronto soccorso perchè preoccupate per la loro salute". Tuttavia nessuna è stata alla fine ricoverata, salvo il breve soggiorno in corsia dell'agente, che probabilmente era uno degli oltre 100 intervenuti nell'area dopo la scoperta della nuova sospetta contaminazione da Novichok di questa settimana: quella della coppia di Amesbury.

Neuer Inhalt Horizontal Line