La giornata odierna del Consiglio nazionale (08.00-13.00) inizierà con l'esame della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Il Nazionale si occuperà poi della revisione della Legge federale sugli assegni familiari che mira a concedere questi aiuti anche alle madri disoccupate che beneficiano di un'indennità di maternità. La riforma è pensata in particolare per i casi di mancato riconoscimento di paternità. In queste situazioni, le madri in disoccupazione non hanno diritto agli assegni famigliari.

Da parte sua, il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) si occuperà delle modifiche alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione volta a trasporre nel diritto elvetico alcuni regolamenti europei facenti parte dei cosiddetti sviluppi dell'acquis di Schengen. Lo scopo delle nuove direttive è consentire controlli automatizzati delle persone alle frontiere esterne di Schengen dal 2021. A partire da questa data verrà introdotto un sistema comune per la registrazione dei dati, che in Svizzera sarà gestito negli aeroporti.

