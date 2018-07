Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 14.43 06 luglio 2018 - 14:43

Il tempo stringe per le foreste del mondo, la cui superficie totale diminuisce di giorno in giorno.

L'avvertimento viene da un nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che esorta i governi a promuovere un approccio onnicomprensivo a beneficio sia degli alberi, sia di coloro che vi fanno affidamento.

Occorre arrestare la deforestazione, gestire boschi e foreste in modo sostenibile, ripristinare quelle degradate e incrementare la copertura di alberi in tutto il mondo per evitare conseguenze potenzialmente dannose per il pianeta e la sua popolazione, avverte lo Stato delle Foreste nel Mondo 2018.

Il rapporto è stato elaborato in vista del Forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile delle foreste che si riunisce a New York a partire dal 9 luglio. Sarà presentato in questo contesto, in occasione di un evento speciale del Forum delle Nazioni Unite.

Neuer Inhalt Horizontal Line