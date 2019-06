Nigel Farage, ex Ukip e attuale leader del neonato Brexit Party, accusa Downing Street di aver agito per "bandirlo" da qualunque occasione di contatto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita nel Regno Unito la prossima settimana.

"Downing Street ha detto al suo entourage di non incontrarmi", ha riferito Farage al Daily Express.

"Non è assolutamente bizzarro? Non mostra come la politica britannica abbia bisogno di cambiamento?. Si tratta di pochezza", ha insistito Farage - scrive il tabloid - e ha spiegato che una sua fonte attendibile a Washington gli ha riferito che Downing Street ha voluto impedire un suo incontro con Trump.

Il Daily Express cita a sua volta una fonte governativa britannica secondo cui "Downing Street sta facendo il possibile per evitare l'incontro, sebbene poi la decisione sia di Donald Trump", e un portavoce del 'Numero 10' che afferma: "Sta naturalmente al presidente (decidere) chi incontrerà durante la sua visita".

