Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 13.32 21 giugno 2018 - 13:32

Sulle strade svizzere il pericolo dei farmaci che possono alterare la capacità di guida viene spesso sottovalutato. Ogni anno, infatti, almeno 150 persone restano gravemente ferite o uccise in incidenti in seguito al consumo di medicamenti o droghe.

Con l'intento di ridurre questo pericolo, l'upi, la Federazione dei medici svizzeri e pharmaSuisse lanciano ora una campagna di sensibilizzazione.

In Svizzera esistono all'incirca 3500 farmaci che possono incidere sulla capacità di guida: ad esempio medicinali per curare raffreddore, febbre da fieno o emicrania nonché analgesici, pillole per la pressione o la combinazione di più preparati.

Molti di essi sono ottenibili senza ricetta, rendono attenti l'Ufficio prevenzione infortuni, la FMH e la Società Svizzera dei Farmacisti in una nota odierna congiunta.

I professionisti della salute consigliano in particolare di informarsi presso uno specialista, attenersi al dosaggio prescritto e non bere alcol in combinazione con i farmaci.

www.farmaci-al-volante.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line