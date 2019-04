Lo scorso anno sono stati venduti in Svizzera farmaci generici per 1,05 miliardi di franchi, il 3,5% in più rispetto al 2017. Lo afferma uno studio svolto dalla società di consulenza bernese BWA Consulting.

I medicinali equivalenti - sostitutivi dei preparati originali molto più costosi - hanno generato risparmi pari a 448 milioni di franchi, ma il potenziale potrebbe essere aumentato di ulteriori 196 milioni, indica oggi l'associazione di categoria Intergenerika.

Intergenerika torna peraltro a criticare in un comunicato l'annuale confronto dei prezzi dei farmaci con l'estero, "discutibile dal punto di vista metodologico", affermando che il costo dei generici in Svizzera è in costante diminuzione e sottolineando le disparità da paese a paese relative a salari, sistemi sanitari, procedure di approvazione e preferenze dei pazienti.

Lo studio di BWA Consulting afferma che i farmaci generici sono fino al 70% più economici delle terapie originali. Anche i costi terapeutici medi con questi preparati sono oggi più bassi rispetto a dieci anni fa.

Neuer Inhalt Horizontal Line