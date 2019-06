No alle misure di risparmio previste dal Consiglio federale in ambito sanitario. La petizione lanciata dai farmacisti svizzeri contro i tagli, denominata "Ben curati, anche in futuro", ha raccolto 341'688 firme.

Per Pharmasuisse, all'origine del testo, ciò dimostra che la popolazione vuole "una presa a carico personalizzata e di prossimità".

L'organizzazione critica la volontà di diminuire la somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni, con la quale l'esecutivo intende risparmiare 50 milioni di franchi all'anno.

Pharmasuisse non digerisce nemmeno l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per risparmi stimati in 480 milioni.

In una nota odierna, l'organizzazione sottolinea come le misure di austerità previste mettano a rischio le cure di primo soccorso prestate proprio dalle farmacie, dai medici di famiglia e dai sanitari. Attualmente, ricorda Pharmasuisse, circa il 20% delle farmacie è oltretutto confrontata con difficoltà finanziarie a causa delle scarse entrate.

