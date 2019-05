Il CEO di Fca, Mike Manley, ha venduto azioni per oltre 3 milioni di dollari (foto d'archivio)

Il CEO di Fca, Mike Manley, ha venduto titoli fca per 3,5 milioni di dollari il giorno successivo alla proposta fusione con Renautl. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'autorità di mercato olandese.

Manley ha venduto 250'000 azioni a un prezzo medio di 13,85 dollari. La vendita è stata effettuata - aggiunge Bloomberg - per coprire spese personali.

Manley ha atteso il giorno successivo all'annuncio della proposta fusione con Renault per effettuare la vendita di titoli per evitare di violare le restrizioni delle norme sull'insider trading. La vendita quindi non è legata all'operazione Renault.

