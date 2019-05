In questa foto la zona prevista per l'ammodernamento degli stabilimenti di Fca a Detroit

Il consiglio comunale di Detroit ha dato il via libera agli ultimi accordi necessari per consentire a Fiat Chrysler Automobiles (Fca) di investire 2,5 miliardi di dollari per un nuovo impianto a Detroit e per ammodernare lo stabilimento di Jefferson North.

"Grazie al forte sostegno del governatore di Whitmer, della Michigan Economic Development Cortporation e della città di Detroit, sono lieto di confermare che è stata data la luce verde ai piani per investire nell'impianto di Jefferson North e per costruire un nuovo stabilimento a Detroit" afferma Fca.

