Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 20.35 25 maggio 2018 - 20:35

Maxi richiamo negli Stati Uniti per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per un aggiornamento al software del cruise control, il cosiddetto controllo di velocità. Fiat Chrysler ha deciso di richiamare di 4,8 milioni di auto su base volontaria.

Una volta richiamati i veicoli saranno sottoposti a un aggiornamento gratuito del software: ai consumatori colpiti Fca suggerisce di evitare l'uso della funzione di regolazione automatica della velocità fino a quando il difetto non sarà corretto. Lo stesso consiglio arriva dalla National Highway Traffic Safety Administration, l'autorità per la sicurezza stradale americana, con la quale Fca sta collaborando.

Il difetto riscontrato cancella la funzione della regolazione automatica della velocità. ''A causa di un'improbabile serie di eventi'' - spiega Fca - i guidatori potrebbero perdere il controllo di velocità della loro vettura a causa di un corto circuito ma l'auto in ogni caso potrebbe essere fermata frenando o mettendola in folle. Fca precisa di non essere al corrente di nessun incidente causato dal difetto rinvenuto sui veicoli richiamati, che includono modelli dal 2014 al 2019 che hanno già percorso più di ''200 miliardi di miglia'', ovvero 321 miliardi di chilometri.

