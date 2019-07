Thilo Sarrazin propugna tesi che hanno fatto parecchio discutere in Germania.

Potrebbe essere imminente l'espulsione dalla Spd tedesca di Thilo Sarrazin, l'ex assessore alle finanze del Comune di Berlino che aveva manifestato dure critiche nei confronti degli immigranti islamici.

Oggi la sezione a cui è iscritto ha deliberato l'espulsione di Sarrazin dal partito; la decisione, tuttavia, potrà da lui essere impugnata rispetto ad un'istanza superiore nell'ambito del partito. La notizia è stata resa nota dal segretario generale del partito, Lars Klingbeil, il quale ha aggiunto che "nel nostro partito non c'è posto per le idee razziste".

Sarrazin, 74 anni è da una decina di anni una specie di "enfant terrible" per i socialdemocratici tedeschi. nel 2010 si dimise dal direttorio della Bundesbank dopo la pubblicazione di un sui libro in cui sosteneva la tesi che i tedeschi fossero diventati "più stupidi" per l'influenza degli immigrati di origine islamica. Anche allora si era provato ad espellerlo; ma Sarrazin aveva resistito e vinto l'appello.

