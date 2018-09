Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 20.23 26 settembre 2018 - 20:23

La Federal Reserve (Fed), la Banca centrale degli Stati Uniti, alza i tassi di interesse di un quarto di punto.

Il costo del denaro sale in una forchetta fra il 2,00% e il 2,25%. Si tratta della terza stretta dell'era di Jerome Powell e dell'ottava dal 2015, da quando la Fed ha avviato il ciclo di rialzi dopo la crisi finanziaria.

La Fed rivede inoltre al rialzo le stime di crescita americane per il 2018 e il 2019. Il pil crescerà quest'anno del 3,1% rispetto al 2,8% previsto in precedenza. Nel 2019 la crescita si attesterà al 2,5% dal 2,4% stimato in giugno.

