La Fed inizia a parlare dietro le quinte di quali potrebbero essere gli scenari che richiederebbero un taglio dei tassi di interesse. Lo riporta il Wall Street Journal.

Non si tratta di una decisione imminente ma un dibattito fra i membri della banca centrale americana è ormai stato avviato. E ruota tutto intorno all'inflazione: se dovesse mantenersi sotto il 2% per un periodo prolungato questo vorrebbe dire - secondo alcuni membri della Fed - che la politica monetaria è restrittiva e che serve un adeguamento dei tassi, ovvero un taglio. Ma non tutti sono d'accordo, lasciando la Fed spaccata di fronte a un dilemma.

Neuer Inhalt Horizontal Line