La Fed lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%.

"La Fed è impegnata a usare tutti i suoi strumenti per sostenere l'economia americana in questo periodo", si legge nella nota diffusa dalla Federal Reserve al termine della due giorni di riunione. Il coronavirus sta causando difficoltà negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il virus e le misure prese per tutelare la salute pubblica hanno causato forti cali dell'attività economica e un aumento dei posti di lavoro persi", mette in evidenza la Banca centrale degli Stati Uniti.

La crisi sanitaria attuale peserà pesantemente sull'attività economica, l'occupazione e l'inflazione nel breve termine e pone considerevoli rischi all'outlook economico nel medio termine. Alla luce di questi sviluppi la Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi fra lo 0 e lo 0,25%.

La Fed si aspetta di mantenere i tassi in questa forchetta fino a quando non avrà fiducia che l'economia è in grado di navigare gli eventi ed è in posizione per centrare gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi". "La Fed continuerà a monitorare le implicazioni sull'outlook economico delle informazioni che arriveranno, incluse quelle sanitarie e gli sviluppi a livello globale, e userà i suoi strumenti e agirà in modo appropriato per sostenere l'economia".

