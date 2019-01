Fed: Powell, non vedo segnali elevato rischio recessione

"Non vedo nulla che possa indicare un elevato rischio di recessione". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando come solitamente gli shutdown - la paralisi del governo americano - non hanno un forte effetto sull'economia.

L'economia americana è solida, ma la crescita globale sta rallentando. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che la sua maggiore preoccupazione e' proprio la crescita mondiale.

L'economia cinese è rallentata e questo è un motivo di preoccupazione, aggiunge Powell spiegando come la guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina non ha per ora lasciato un segno evidente sulle economie dei due paesi.

Powell, si dice "molto preoccupato" per l'ammontare del debito americano. Intervenendo all'Economic Club di Washington, ha anche precisato che le banche americane sono pronte a ogni possibile scenario della Brexit.

