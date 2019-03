Nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Federal Reserve. Lo afferma il suo presidente Jerome Powell, ribadendo la necessità di un approccio basato sulla "pazienza" da parte della banca centrale americana.

"Al momento, molti degli indicatori della forza del mercato del lavoro sono favorevoli come non lo sono stati da decenni. L'inflazione sarà un po' più bassa del nostro obiettivo per un certo periodo a causa del calo dei prezzi dell'energia, ma questi effetti si dimostreranno transitori. Nonostante questo quadro positivo, abbiamo osservato dei venti contrari negli ultimi mesi", afferma Powell, sottolineando che "con nulla nell'outlook economico che richiede una risposta immediata e sopratutto a fronte di deboli pressioni dell'inflazione, la Fed ha deciso di adottare un approccio basato sulla pazienza, sull'attendere e vedere prima di considerare un cambio della politica" monetaria.

Powell mette in evidenza come a breve saranno annunciati dettagli sul processo di normalizzazione del bilancio, che si chiuderà alla fine dell'anno.

