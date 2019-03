"Nel nostro Paese non si sono mai visti numeri così nell'economia": così il presidente statunitense Donald Trump intervenendo in un comizio in Ohio, pochi minuti dopo la conferenza stampa in cui Jerome Powell ha spiegato la nuova strategia della Fed.

Il pil Usa è cresciuto del 3,1% per la prima volta in 14 anni - ha detto Trump - e ora i salari cominciano a salire. E siamo diventati il primo produttore di petrolio e gas naturale al mondo. Tutto il resto - ha aggiunto il presidente americano - sono fake news, notizie corrotte e false".

