Donald Trump ha annunciato che intende nominare Christopher Waller nel consiglio direttivo della Federal Reserve. Waller, ex docente di economia alla Notre Dame University, attualmente è vicepresidente della Fed di St.Louis e gode della stima del presidente americano.

La sua nomina, che dovrà essere confermata in Senato, arriva nel pieno della polemica tra Trump e gli attuali vertici della Fed accusati - in primis il presidente Jerome Powell - di perseguire una politica monetaria di rialzo dei tassi, che secondo il tycoon tarpa le ali all'economia americana.

Trump ha definito questa politica "un errore" ed ha più volte sostenuto di avere tutto il diritto come presidente di sostituire Powell, anche se ha assicurato di non aver mai preso in considerazione questa decisione.

