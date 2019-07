La Federal Reserve si appresta a tagliare il costo del denaro per la prima volta in dieci anni. Una sforbiciata - riporta il Financial Times - di 25 punti base.

L'attesa di un taglio di un quarto di punto segue la "confusione" dei giorni scorsi, quando alcuni componenti della banca centrale americana sembravano aver indicato una riduzione più sostenuta e pari a mezzo punto percentuale.

Un taglio di un quarto di punto potrebbe suscitare l'ira del presidente Donald Trump, che chiede da tempo una riduzione decisa del costo del denaro e la fine del processo di riduzione del bilancio.

Proprio oggi Trump è tornato ad attaccare la banca centrale: "Con praticamente inflazione zero, il nostro paese è costretto a pagare tassi di interesse più alti rispetto ad altri solo a causa della Federal Reserve - ha twittato - . Inoltre il proseguire del processo di riduzione del bilancio rende più difficile per il nostro paese competere".

Secondo gli analisti la banca centrale alla prossima riunione del 30 e 31 luglio ridurrà il costo del denaro e segnalerà possibili ulteriori riduzioni entro la fine dell'anno. Le attese prevedono almeno un'ulteriore sforbiciata da un quarto di punto.

