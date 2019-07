La ripresa americana procede e l'outlook è positivo, con la crescita prevista continuare nei prossimi mesi. L'incognita degli scambi commerciali però continua ad aleggiare.

Nonostante la tregua raggiunta fra Stati Uniti e Cina, un accordo in grado di scongiurare una guerra a tutto campo non sembra a portata di mano e questo agita le aziende.

E' la fotografia scattata dal Beige Book della Fed, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alle decisioni di politica monetaria della prossima riunione del 30 e 31 luglio. "L'outlook è generalmente positivo per i prossimi mesi, con le attese di una crescita modesta nonostante i timori sull'impatto negativo che potrebbero avere le incertezze" sugli scambi commerciali, afferma la Fed.

Il quadro positivo tratteggiato sembra scontrarsi con l'attesa di un taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto alla fine del mese. Un'ipotesi su cui gli analisti e Wall Street scommettono, anche se non tutti sono d'accordo. Alcuni osservatori ritengono infatti che a fronte di una congiuntura ancora solida come quella attuale, almeno per gli Stati Uniti, giustificare una riduzione del costo del denaro è difficile per la Fed.

Attaccato quasi quotidianamente da Trump, il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito nelle ultime ore che la banca centrale agirà come appropriato a sostegno dell'economia, spiegando come fra molti membri della Fed si è rafforzata la convinzione della necessità di una politica monetaria più accomodante.

