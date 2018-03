Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 ottobre 2011 15.41

Quando manca l'esito di due dei 178 comuni grigionesi, alle elezioni per il Consiglio nazionale l'UDC ottiene il 25,51% dei voti, seguita dallo schieramento composto da PS, Verdi e Verdi liberali - che hanno congiunto le liste - al 23,85% dei consensi. Il PBD è al 20,93%, il PPD al 17,48% e il PLR al 12,24%.

I seggi da attribuire sono cinque. Gli uscenti sono solo due, Hansjörg Hassler (PBD) e Tarzisius Caviezel (PLR). Quest'ultimo quasi certamente non è rieletto: rispetto al 2007 il suo partito perde attualmente 6,86 punti percentuali, e per un seggio in Consiglio nazionale avrebbe bisogno di almeno il 16,7% dei voti. Il PLR grigionese non sarebbe più rappresentato alla Camera del popolo per la prima volta dal 1919. Sembra invece sicuro un seggio ciascuno per il PBD e il PPD.

Al momento l'affluenza alle urne è del 45,42%.

