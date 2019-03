L'UDC vuole rimanere il primo partito della Svizzera nella prossima legislatura. Per riuscirci, intende fondare la campagna sui suoi temi di predilezione: difesa della classe media, limitazione dell'immigrazione e opposizione all'avvicinamento all'Unione europea (UE).

Siamo "il solo partito che si impegna senza compromessi per i lavoratori, gli artigiani e i contadini", ha affermato oggi ad Aarwangen (BE) Adrian Amstutz, responsabile della campagna. Per illustrare questo impegno, il partito ha deciso di lanciare la sua corsa alle elezioni federali di ottobre davanti a una panetteria, con tanto di caffè e pasticcini.

L'UDC vuole presentarsi come l'alleato indefettibile di questa stesso ceto medio, del quale ascolta le preoccupazioni, in particolare in occasione di quello che è stato definito il "giro dei cantoni", una serie di appuntamenti ai quattro angoli del Paese.

È anche il solo partito - a suo dire - che combatte l'integrazione istituzionale della Svizzera nell'Unione europea. È vero però che molte altre formazioni politiche, compresa la sinistra, hanno espresso dubbi sull'accordo quadro negoziato dal Consiglio federale, in particolare in materia di misure di accompagnamento.

L'obiettivo è restare il primo partito del Paese: l'UDC intende pertanto conservare i 67 seggi al Consiglio nazionale e aumentare di almeno una poltrona, a sette, la sua rappresentanza agli Stati. Per fare ciò si presenta in tutti i cantoni con le proprie liste ed esaminerà la possibilità di alleanze a destra.

