Il 2019 è stato un anno positivo per Feldschlösschen, nonostante il calo generale del mercato elvetico: il giro d'affari con le bevande proprie è salito del 2%, ha indicato oggi - senza fornire cifre assolute - la società controllata dal gigante danese Carlsberg.

"Si è visto che con la nostra offerta di prodotti e servizi, che comprende sempre di più anche servizi digitali, siamo sulla strada giusta", afferma il Ceo Thomas Amstutz, citato un un comunicato. Per i cinque principali marchi di birra, che rappresentano il 75% del portafoglio, l'azienda ha visto i ricavi salire dell'1%.

Un chiaro trend è stato notato nel settore delle birre senz'alcol: Feldschlösschen ha visto le vendite salire dell'8% in volume e del 10% in termini di fatturato. Il mercato in questo campo si espande da anni e Feldschlösschen funge in quest'ambito da centro di competenze per l'intero gruppo Carlsberg.

Feldschlösschen afferma anche di impegnarsi per l'ambiente: le emissioni di C02 sono state ridotte dell'8%, valore che sale al -29% sull'arco di cinque anni. La quota di energie rinnovabili nella produzione nel 2019 è passata dal 53% a 66%.

Feldschlösschen ha sede a Rheinfelden (AG), è attiva dal 1876 e occupa 1200 persone in 21 sedi in tutta la Svizzera. Grazie a un assortimento di più di 40 birre proprie di marca svizzera e a un ampio portafoglio di bevande che spazia dall'acqua minerale al vino rifornisce 25'000 clienti del settore gastronomico e del commercio al dettaglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line