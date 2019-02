Feldschlösschen, maggiore birreria e commerciante di bevande della Svizzera, ha accresciuto il fatturato del 2% lo scorso anno rispetto a quello precedente. Anche in termini di volume le vendite di birra e bibite analcoliche sono progredite del 2%.

L'evoluzione rispecchia quella dell'intero mercato della birra elvetico, incluse le birre senz'alcol fabbricate nell'esercizio passato (da ottobre a settembre), si legge in un comunicato diramato oggi.

Secondo la società argoviese, appartenente al gruppo danese Carlsberg, l'espansione in termini di volume è stata più che proporzionale nel segmento delle birre artigianali e di specialità, di cui fanno parte marchi quali Valaisanne, Brooklyn e Grimbergen. Una progressione ancora più marcata è stata registrata per le birre senz'alcol (+15%). Per il solo marchio Feldschlösschen l'aumento è stato del 3%.

