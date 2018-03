Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 febbraio 2018 13.00

Il celebre pittore elvetico Ferdinand Hodler è stato filmato al "villaggio svizzero" dell'Esposizione nazionale del 1896 a Ginevra.

Le brevi sequenze, un documento eccezionale, sono state girate dallo svizzero François-Henri Lavanchy-Clarke, uno dei primi ad aver ottenuto una licenza dalla casa Lumière.

"È una scoperta formidabile. Commuove vedere Hodler in movimento: ne ricaviamo un'immagine più viva", racconta Niklaus Manuel Güdel, direttore degli Archives Jura Brüschweiler, che conservano gran parte della documentazione relativa al pittore. Nei brevi filmati Hodler appare in due occasioni, con sigaro e ombrello in mano.

Il suo modo di muoversi rivela la sua volontà di mettersi in scena, come amava fare davanti all'obbiettivo dei fotografi o nei suoi autoritratti, indicano gli Archives in un comunicato diffuso tardi ieri sera. All'epoca Hodler era già considerato un pittore di grande spessore artistico.

La scoperta delle sequenze è merito di una squadra di ricercatori dell'Istituto delle scienze della comunicazione e del Laboratorio di umanità digitali dell'università di Basilea che da anni lavorano su un film di Lavanchy-Clarke intitolato Bâle - Le pont sur le Rhin (Basilea - Il ponte sul Reno). L'équipe ha pure studiato sequenze girate il 16 maggio 1896 all'Esposizione nazionale.

I ricercatori sono stati in grado di stabilire le relazioni tra i protagonisti del film: si tratta di un gruppo di artisti svizzeri in visita al "villaggio svizzero".

Ferdinand Hodler è stato uno degli artisti di riferimento dell'Esposizione del 1896. Si era aggiudicato il concorso per l'esecuzione di 26 tavole decorative per le entrate e la facciata del Padiglione delle belle arti. La sua corrispondenza rivela l'incontro con amici nelle vie dell'esposizione. In uno dei suoi quaderni si trovano gli schizzi di costumi storici realizzati in questa occasione.

Il 2018 segna il centenario dalla scomparsa del celebre pittore. Sono previste varie esposizioni. Alla Fondazione Martin Bodmer di Cologny (GE) i curiosi potranno vedere le sequenze e scoprire i documenti che hanno consentito l'identificazione di Hodler.

