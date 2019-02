Il potenziamento della tratta ferroviaria Locarno-Intragna figura tra i progetti che la Commissione trasporti e telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) vorrebbe veder inclusi nel Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria 2035.

Tale decisione è stata adottata all'unanimità dalla CTT-S, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari. Secondo la CTT-S, il rafforzamento della tratta Locarno-Intragna presenta un "ottimo potenziale economico". Rispetto alle intenzioni del Consiglio federale, la commissione ha incluso nuovi progetti per un ammontare di 919 milioni di franchi, portando la fattura finale a 12,8 miliardi contro gli 11,9 miliardi del disegno governativo.

Il piano dell'esecutivo prevede già, per i Grigioni e il Ticino, altri interventi: la nuova fermata ferroviaria di Piazza Indipendenza a Bellinzona, un nuovo impianto per il traffico merci in Ticino, il potenziamento della tratta Bioggio-Lugano Centro e, per quanto concerne la Val Poschiavo, l'aumento delle capacità sulla St. Moritz-Tirano (I). Sempre nei Grigioni, sarà potenziata la stazione di Landquart e la linea della Prettigovia.

