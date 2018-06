Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 17.18 18 giugno 2018 - 17:18

I ferrovieri hanno manifestato oggi in diverse città svizzere, tra cui Bellinzona, contro il peggioramento del loro contratto collettivo di lavoro (CCL).

Scesi in strada su appello del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) hanno chiesto alle FFS di non "risparmiare sulle spalle del personale". I dipendenti hanno già fatto enormi sacrifici negli ultimi anni, sottolinea il SEV in una nota, ricordando come i ferrovieri svolgano il loro lavoro coscienziosamente e con precisione, in modo che gli utenti possano godere delle migliori prestazioni possibili.

Il programma di risparmio RailFit 20/30 prevede di sopprimere 1400 posti di lavoro, ricorda da parte sua Angelo Stroppini, sindacalista del SEV citato nella nota. "Come se non bastasse la riorganizzazione di Cargo prevede di tagliare 750 impieghi. La scure sui posti di lavoro è dunque servita".

