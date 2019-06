La Festa federale di ginnastica (FFG), in corso ad Aarau, ha vissuto oggi un altro momento clou: una parata con circa 4500 atleti che partecipano alla kermesse ha infatti attraversato il centro della città argoviese, attirando diverse migliaia di spettatori.

Il colorato e festante corteo è sfilato davanti alla sede del governo cantonale, ha attraversato il centro storico ed ha infine raggiunto l'area riservata alla FFG, nel quartiere di Schachen. Ad aprire la strada il presidente della Confederazione Ueli Maurer, a bordo di un'automobile d'epoca assieme al presidente del comitato organizzativo dell'evento, il consigliere di stato argoviese dell'UDC Alex Hürzeler.

La 76a edizione della Festa federale della ginnastica ha preso il via il 13 giugno e si concluderà domani. Al grande evento hanno partecipato circa 70.000 ginnasti affiliati a 2371 società, il 15% in più dell'ultima edizione, tenutasi sei anni fa a Bienne (BE). Gli organizzatori prevedono che la manifestazione attirerà in totale oltre 150.000 visitatori.

Il budget per la FFG ad Aarau ammonta a 20 milioni di franchi: un terzo della somma proviene da sponsor e partner. La kermesse è organizzata ogni sei anni ed è il più grande avvenimento sportivo all'aperto in Svizzera.

