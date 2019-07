Festa grande dei tifosi dell'Algeria a Parigi e in altre città di Francia per la vittoria della loro squadra del cuore sul Senegal nella finale di Coppa d'Africa delle Nazioni.

Sugli Champs-Élysées una marea umana di tifosi hanno festeggiato in modo pacifico, senza violenze o incidenti, in un trionfo di bandiere algerine, cori, auto strombazzanti e caroselli.

Strade invase dai tifosi anche in altre grandi metropoli transalpine, come Lione o Marsiglia. Le autorità francesi temevano il ripetersi degli incidenti delle ultime due vittorie dell'Algeria ma la situazione si è rivelata sostanzialmente tranquilla, anche se si segnalano comunque 13 fermi a Parigi e qualche tensione a Lione.

Come per la semifinale del 14 luglio tra Algeria e Nigeria, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha dispiegato 2.500 uomini, concentrati soprattutto sui Campi-Elisi, a Barbès e nella banlieue di Saint-Denis.

Ingente dispositivo di polizia anche in altre metropoli del Paese. La cittadina di Montbéliard ha addirittura decretato un coprifuoco in diversi quartieri per i "minori di 14 anni" non accompagnati. Domenica scorsa sono state 282 le persone fermate per gli incidenti, le violenze e i saccheggi a margine delle celebrazioni per la qualificazione dell'Algeria in finale.

