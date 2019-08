Nei sette anelli ricoperti di segatura, ciascuno con un diametro di 14 metri, i lottatori si sfidano per il titolo di "re della lotta" (foto d'archivio)

La Festa federale di lotta svizzera entra nel vivo: oggi alle 7.30 i 276 lottatori sono entrati nell'Arena di Zugo per la tradizionale marcia. Solo pochi minuti dopo le 8.00, al termine dei discorsi di apertura, i 7 anelli di segatura hanno accolto i primi incontri.

Iniziata ieri con cortei, esibizioni e concerti, la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri continuerà per tutta la giornata di oggi, mentre il momento "clou" è atteso per domani pomeriggio con l'assegnazione del titolo di "re della lotta".

La prima notte di festa si è svolta senza particolare problemi. Le autorità hanno indicato oggi che a prevalere è stata un'atmosfera di pace, anche se i servizi medici hanno avuto parecchio da fare. Tra ieri sera e questa mattina circa 80 persone sono state assistite per abrasioni e tagli, oltre alle persone curate per gli effetti dell'alcool. Sei persone sono state portate in ospedale.

All'appuntamento triennale sono attese oltre 350'000 persone, mentre l'Arena - definita l'impianto temporaneo più grande al mondo - ospita 56'500 appassionati. Presente oggi anche il consigliere federale Ueli Maurer.

L'area dell'evento, attorno alla zona Herti, si estende su una superficie di 75 ettari. Inoltre sono stati istallati schermi giganti all'esterno per coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti d'ingresso.

La delegazione di lottatori più numerosa arriva dalla Svizzera centrale, con 85 "Bösen" ("cattivi"), come vengono chiamati oltre San Gottardo i praticanti di questa disciplina. Fra i partecipanti ci sono sei lottatori provenienti dall'estero.

La Festa federale designerà anche i migliori lanciatori della pietra di Unspunnen, del peso di 83,5 chilogrammi, suddivisi in tre categorie. Soltanto i cinque migliori lanciatori usciti dalle eliminatorie si affronteranno nella finale di domani pomeriggio.

Il premio principale della gara di lotta è il giovane toro Kolin. Il banco dei premi comprende inoltre cavalli, puledri, bovini, campane e campanacci, per un valore complessivo di un milione di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line