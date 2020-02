L'attrice italiana Claudia Cardinale sarà fra gli ospiti della 34esima edizione del Festival internazionale del film di Friburgo (FIFF), che si aprirà il 20 marzo.

Alla manifestazione, pur se con un intervento a distanza, parteciperà anche il regista americano premio Oscar William Friedkin.

Il festival, riporta un comunicato odierno, renderà omaggio alla Cardinale, 82 anni ad aprile, il 21 e il 22 marzo. Icona del cinema italiano, l'attrice, molto conosciuta anche in Francia dove risiede da tempo, è nota per le sue molteplici interpretazioni di successo per registi come Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone.

Friedkin, 84enne, ha vinto l'Oscar al miglior regista nel 1972 per il "Il braccio violento della legge". È anche celebre per aver diretto il film cult "L'esorcista".

