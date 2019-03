Nella galleria di base del San Gottardo è transitato oggi il centomillesimo treno: un merci di SBB Cargo International per il cliente Hupac, indicano le FFS in una nota.

Durante una giornata feriale circolano tra i 130 e i 160 treni attraverso il tunnel. I due terzi circa sono convogli merci, il resto treni viaggiatori per il traffico nazionale e internazionale.

L'esercizio nella galleria "procede secondo pianificazione, in modo stabile e sicuro", scrivono le FFS, rilevando che sin dalla messa in servizio, l'11 dicembre 2016, i treni sono circolati regolarmente, "salvo poche eccezioni". Infatti, in alcuni casi si sono verificati malfunzionamenti ai veicoli o agli impianti della galleria, per cui è stata necessaria la deviazione dei convogli lungo la vecchia linea panoramica di montagna.

Soltanto in singoli casi è stato necessario trainare i treni fuori dalla galleria e soltanto in un caso si è trattato di un treno viaggiatori. La sicurezza dei passeggeri è stata garantita in ogni momento e i processi operativi e di intervento hanno funzionato in modo affidabile e secondo i piani, assicurano le Ferrovie federali.

Nel 2018 il 59% dei treni circolati attraverso il tunnel erano treni merci, con punte di 120 convogli di questo genere al giorno, per l'83% di FFS Cargo e SBB Cargo International.

Nei prossimi anni verranno raggiunti diversi obiettivi, con la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri e gli ulteriori miglioramenti delle operazioni di frontiera, rilevano ancora le FFS.

