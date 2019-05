Le FFS organizzeranno 60 treni supplementari verso il Ticino e il Vallese e nella direzione opposta per i week-end dell'Ascensione e di Pentecoste. Inoltre saranno potenziati diversi treni regolari.

Le Ferrovie raccomandano tuttavia di programmare ugualmente il viaggio per tempo.

Per l'Ascensione sono previsti 29 treni in più, per Pentecoste 31. Nel complesso, le FFS metteranno a disposizione rispettivamente circa 45'000 e 47'000 posti a sedere supplementari, si legge in una loro nota diramata oggi.

Ai viaggiatori diretti in Ticino via Zurigo le FFS consigliano di utilizzare i treni InterCity in partenza alle xx.32 dalla città sulla Limmat, oppure i treni supplementari delle xx.45, sempre da Zurigo. Per i viaggiatori diretti in Italia la prenotazione è obbligatoria (allo sportello ferroviario o al Rail Service chiamando il numero 0848 44 66 88, 8 centesimi al minuto). Anche per i viaggi entro i confini nazionali si raccomanda la prenotazione.

Per le biciclette, sui treni che circolano attraverso la galleria di base è obbligatoria la prenotazione anticipata. In alternativa, fino all'8 giugno, i sabati e le domeniche nonché il 30 maggio sarà in servizio il "Gotthard Weekender" da Zurigo a Bellinzona e ritorno, con varie fermate lungo la linea panoramica di montagna. Una "soluzione ideale" per gli escursionisti, con "lo spazio necessario per bici e bagagli". Per i treni che circolano sulla linea panoramica non è necessaria la prenotazione per biciclette.

