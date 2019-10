Importanti disagi sulla rete ferroviaria svizzera tedesca: l'asse ferroviario di Ferrovia 2000 fra Berna e Olten (SO) non è agibile e tutti i treni fra le due località vengono deviati. Sono possibili ritardi e soppressioni di treni, hanno indicato le FFS.

All'origine dei problemi vi sono periodici lavori di manutenzione eseguiti nella notte sulla tratta di Ferrovia 2000: una macchina da cantiere ha perso una grande quantità di olio. Stando agli specialisti le operazioni di recupero dureranno probabilmente sino a domani sera.

Fino ad allora i convogli in transito saranno deviati sulla tratta Burgdorf (BE) - Langenthal (BE). I tempi di percorrenza si allungano di 10-15 minuti e vi saranno soppressioni di treni sia nel traffico regionale che in quello sulle lunghe distanze, precisano le FFS, che si scusano con i viaggiatori per i contrattempi.

