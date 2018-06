Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 16.20 04 giugno 2018 - 16:20

Dalla visita del papa al concerto di Ed Sheeran: quest'estate circoleranno 450 treni supplementari per le numerose manifestazioni previste durante la bella stagione.

Complessivamente si prevede che circa due milioni di persone useranno i trasporti pubblici per recarsi a questi eventi.

Per la visita di papa Francesco di fine giugno a Ginevra, dove sono attesi 50'000 visitatori, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) metteranno in circolazione nove treni speciali, indica l'ex regia federale in un un comunicato odierno. Per l'insieme dei grandi eventi in programma tra giugno e settembre circa 1000 macchinisti e assistenti alla clientela faranno turni supplementari.

Oltre alle tradizionali grandi manifestazioni come il GreenfieldFestival di Interlaken, il Paléo Festival di Nyon e la Street Parade di Zurigo, nei prossimi mesi andranno in scena diversi eventi di spicco tra cui i Campionati svizzeri delle professioni SwissSkills a Berna, con 30'000 scolari attesi, l'E-Prix di Zurigo e il doppio concerto di Ed Sheeran.

