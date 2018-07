Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

05 luglio 2018

Le FFS procederanno da sabato alla chiusura per lavori del tratto fra Losanna e Puidoux-Chexbres, situato sulla linea Losanna-Friburgo, frequentata in media da 13'000 passeggeri al giorno. Il traffico sarà ripristinato soltanto il 26 agosto.

Un'interruzione di simile durata - sette settimane - è inedita per una linea così frequentata, indica a Keystone-ATS il portavoce delle Ferrovie federali svizzere (FFS) Frédéric Revaz. Per l'azienda si tratterà del principale cantiere dell'estate.

L'interruzione totale consente di concentrare i lavori sull'arco di sette settimane invece di otto mesi, precisa Revaz. Sul cantiere si attiveranno circa 800 operai: si tratterà di sostituire cinque chilometri di binari, risanare le gallerie di Grandvaux e Puidoux-Chexbres e modernizzare le stazioni di Pully-Nord, La Conversion e Grandvaux.

I viaggiatori fra Losanna e Friburgo dovranno transitare da Vevey, mentre quelli con destinazione Berna o Zurigo dovranno utilizzare i treni che passano da Neuchâtel. Il traffico regionale, dal canto suo, sarà sostituito da pullman.

Per compensare i disagi, le FFS distribuiranno un buono del valore di 100 franchi ai clienti che subiranno un aumento dei tempi di percorso di oltre 20 minuti per almeno dieci giorni. Per ottenere il risarcimento sarà necessario iscriversi e scaricare un'applicazione sul cellulare.

Un altro omaggio è destinato agli utenti del traffico regionale: potranno ricevere gratuitamente per due mesi la versione digitale di "24 heures" o di "La Liberté", "i due principali giornali locali" secondo Revaz.

