FFS: nel 2018 trasportate tre milioni di persone a 300 eventi

Quest'anno le FFS hanno trasportato tre milioni di passeggeri a oltre 300 eventi, con più di 800 treni speciali e 1300 convogli con carrozze di rinforzo. E il 2019 non sarà da meno: diverse grandi manifestazioni terranno impegnate le ferrovie federali.

L'anno che si avvia alla conclusione è stato segnato da alcuni eventi di notevole portata per i quali si sono resi necessari trasporti speciali, scrivono le FFS oggi in una nota. Su tutti spicca la visita del Papa a Ginevra, ma anche la gara di Formula E a Zurigo e gli Swiss Skills a Berna. Nel 2018 circa 1500 macchinisti e 1000 assistenti alla clientela sono stati chiamati a svolgere turni supplementari in queste circostanze straordinarie.

Anche nel 2019, continua il comunicato, le FFS dovranno rimboccarsi le maniche. L'estate sarà densa di avvenimenti come la Züri Fäscht, alla quale dovrebbero partecipare oltre due milioni di persone, o la Fête des Vignerons a Vevey (VD), organizzata ogni 20 anni: 700'000 i visitatori attesi. Le Ferrovie si aspettano notevoli affluenze anche per la Festa federale di ginnastica ad Aarau (70'000 atleti e 150'000 curiosi) e quella di lotta svizzera e giochi alpestri a Zugo (380'000).

