Le Ferrovie federali svizzere non escludono nuove perturbazioni al traffico in occasione della seconda ondata di caldo di questa estate che colpirà la Svizzera da domani. Valutano quindi misure per evitare la deformazione dei binari a causa delle elevate temperature.

Una deformazione dei binari alla stazione di Berna e un guasto a una cabina di comando a Hindelbank (BE) avevano causato per esempio il 27 giugno ritardi a decine di migliaia di viaggiatori.

La puntualità in occasione di quella giornata era stata solo del 75%. Recentemente un valore ancora più basso era stato registrato il 4 aprile a causa delle precipitazioni nevose. Ulteriori problemi non sono da escludere nei prossimi giorni e mesi, ha detto oggi Linus Looser, responsabile della produzione ferroviaria FFS del traffico viaggiatori in una conferenza stampa a Olten (SO).

In linea di principio i binari delle FFS sono concepiti in modo che funzionino perfettamente sia con il caldo sia con il freddo. Tuttavia temperature estreme possono causare problemi ai binari. In periodi di canicola questi possono per esempio raggiungere gli 80 gradi e deformarsi, è stato sottolineato in occasione della conferenza stampa.

Nelle curve si sviluppano forze trasversali che portano alla deformazione dei binari. Ogni anno le FFS registrano e riparano tra 5 e 15 di queste deformazioni.

Le tratte principali vengono controllate ogni due-quattro settimane da specialisti. Le deformazioni ai binari vengono rilevate rapidamente, ha detto il responsabile delle FFS a Olten. Quale misura immediata, nella maggior parte dei casi è sufficiente una temporanea riduzione della velocità nella zona interessata dal problema.

Le FFS stanno valutando misure per far in modo di rendere i binari resistenti alle alte temperature. Una di queste consiste nel dipingere lateralmente le rotaie di bianco.

Neuer Inhalt Horizontal Line