Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 15.52 26 settembre 2018 - 15:52

Hanno cambiato il nome, ma non la propensione a creare problemi: diversi treni Astoro - nuova denominazione FFS dei convogli ad assetto variabile noti come Pendolini - utilizzati nel traffico ferroviario transfrontaliero risultano inutilizzabili.

Ciò potrebbe comportare fra l'altro una notevole riduzione di posti a sedere sull'asse nord-sud. Attualmente la disponibilità della flotta internazionale Astoro delle FFS risulta notevolmente ridotta, spiegano le Ferrovie federali in un comunicato odierno. Quattro dei 19 convogli non sono infatti disponibili a causa dei difetti di fabbrica riscontrati nelle sospensioni secondarie. Questa parte dei carrelli degli Astoro della seconda serie (RABe 503 011-503 018) non presentano la resistenza richiesta e pertanto si rompono anzitempo.

Le sospensioni interessate vanno sostituite con nuove molle che abbiano la resistenza necessaria: le FFS affrontato il tema con il il costruttore, che sta procedendo al lavoro in garanzia. Il problema non riguarda i veicoli Astoro della prima serie né gli ultimi quattro realizzati della seconda serie (RABe 503 019-503 022). Anche Trenitalia dispone di una flotta di sette ETR 610 quasi identici che vengono utilizzati in Svizzera, tuttavia non hanno sospensioni difettose.

Per sostituire le sospensioni occorre smontare e rimontare i carrelli dei veicoli. Si tratta di un processo dispendioso. Nonostante l'intervento tempestivo, le FFS si dicono quindi non in grado di evitare limitazioni dell'offerta sull'asse nord-sud in direzione di Milano.

Neuer Inhalt Horizontal Line