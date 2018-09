Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La stazione di Lucerna sarà completamente chiusa al traffico ferroviario per due giorni a novembre per installare nuovi scambi.

La chiusura di due giorni provocherà importanti perturbazioni al traffico ferroviario nella regione lucernese, che interesseranno anche il Ticino.

Sabato e domenica 17 e il 18 novembre non circoleranno treni alla stazione di Lucerna, indicano le FFS in una nota odierna. Inoltre, sono previste modifiche di orario e a subirne le conseguenze potrebbero anche essere numerosi viaggiatori in arrivo o in direzione del Ticino. Le FFS indicano tuttavia che vi saranno ulteriori informazioni a metà novembre.

Durante questi due giorni, verranno installati scambi speciali all'ingresso della stazione. I lavori - che dureranno complessivamente quattro mesi per un costo di cinque milioni di franchi - sono dovuti in particolare al deragliamento di un treno Eurocity nel marzo 2017, che aveva fortemente perturbato il traffico per un periodo di quattro giorni. Una situazione simile verificatasi alla stazione di Basilea ha spinto le FFS a rivedere gli scambi, che potrebbero essere all'origine dei due incidenti.

Il 17 e il 18 novembre, tuttavia, a Lucerna vi sono alcuni eventi che attireranno migliaia di persone: sabato 17 novembre si aprirà la due giorni del festival blues "Lucerne piano festival", mentre il giorno seguente la Nazionale svizzera di calcio sfiderà il Belgio nell'ambito della Nations League organizzata dalla UEFA.

Un piano speciale è in fase di elaborazione per permettere agli spettatori di raggiungere Lucerna e poi ripartire utilizzando i trasporti pubblici, ha indicato alla Keystone-ATS un portavoce delle FFS.

