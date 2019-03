L'utile netto delle FFS nel 2018 è aumentato del 42,5% a 568 milioni di franchi. Il settore Viaggiatori ha fatto segnare una progressione del risultato da 186 a 241 milioni di franchi, con ricavi in aumento del 2,2% a 3,48 miliardi.

Con un utile di 12,9 milioni il trasporto di merci di FFS Cargo è di nuovo in attivo.

Questi alcuni dei dati presentati oggi dall'ex regia federale in occasione della conferenza stampa di bilancio. L'azienda ha registrato anche un aumento dei ricavi locativi del 4,6% a 502 milioni.

Tra i fattori che hanno permesso di ottenere il risultato positivo, le FFS segnalano i particolare il programma di efficienza RailFit20/30 con cui sono stati ridotti i costi amministrativi, incrementata la produttività nel traffico viaggiatori e merci nonché nel comparto Infrastruttura, negli investimenti e negli acquisti, si legge in un comunicato diramato oggi.

Al risultato del comparto Viaggiatori hanno contribuito l'aumento degli abbonamenti generali e metà-prezzo nonché il miglioramento del traffico viaggiatori internazionale grazie alla forte crescita della domanda sull'asse del San Gottardo.

Nel 2018 le FFS hanno trasportato ogni giorno 1,25 milioni di passeggeri (+0,8% rispetto al 2017). La puntualità per i clienti è diminuita: il 90,1% dei viaggiatori (-0,1 punti percentuali) è arrivato puntualmente a destinazione, mentre le coincidenze mantenute sono state del 97,0% (-0,1 punti). La puntualità ha registrato valori "insoddisfacenti" in Ticino e nella Svizzera romanda e, nel quarto trimestre, anche su altre linee intensamente sfruttate come la tratta Berna-Zurigo.

Il 2018 è stato un anno impegnativo dal punto di vista dell'esercizio in particolare per i livelli record nella manutenzione, il potenziamento dell'offerta e i ritardi nella consegna dei treni bipiano per il traffico a lunga percorrenza di Bombardier.

