Negli scorsi mesi lungo la rete ferroviaria svizzera due convogli hanno erroneamente ottenuto l'autorizzazione a proseguire il viaggio. Le FFS affermano di aver scoperto che si tratta di un errore nel sistema di sicurezza dei treni e di aver adottato misure.

Al centro dell'attenzione vi è lo European Train Control System (ETCS) Level 2, con il quale non è più necessaria segnaletica lungo la tratta: il macchinista la vede su uno schermo.

La scorsa settimana le FFS hanno reso attenti sui due episodi nel loro blog per i media. Hanno erroneamente ottenuto il via libera a circolare un treno di spegnimento e di salvataggio, lo scorso aprile a Flüelen (UR) sulla linea di base del San Gottardo, e un convoglio merci con una locomotiva del tipo Re420 a fine giugno sulla tratta Losanna-Villeneuve (VD).

In entrambi i casi secondo le FFS nessuno è rimasto ferito e "non sussisteva alcun pericolo". I convogli interessati sono subito stati ritirati dalla circolazione, scrive il servizio per i media. Dopo l'episodio di Flüelen le Ferrovie hanno inoltre esaminato e migliorato il processo di manutenzione nonché incaricato l'industria fornitrice della correzione dell'errore.

Nel frattempo i due casi sono stati analizzati ed è emerso che gli errori "sono da ricondurre a una concatenazione di circostanze": durante lavori di manutenzione si è giunti a regolazioni errate sui treni che ostacolavano la determinazione esatta della posizione dei convogli.

Da subito le FFS verificano sistematicamente se i treni in viaggio presentano problemi in relazione alla determinazione della posizione.

