Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un albergo di Netstal, nel canton Glorana. L'allarme è stato dato alle 16.55 da alcuni passanti che hanno visto fuoco e fumo sprigionarsi dal piano più alto dell'edificio.

I pompieri sono intervenuti subito e hanno avuto rapidamente ragione della situazione.

Non vi sono feriti, riferisce la polizia cantonale. Una persona che si trovava sul piano in questione è riuscita a mettersi in salvo. I danni allo stabile - si tratta dell'Hotel Schwert - non sono ancora stati quantificati, ma appaiono importanti.

