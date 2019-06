Come da pronostico, Gianni Infantino è stato rieletto presidente della Federazione internazionale di calcio (Fifa). Resterà in carica per i prossimi quattro anni, fino al 2023.

La rielezione del 49enne italo-svizzero è avvenuta per acclamazione dai 211 membri del Congresso della Fifa in corso a Parigi. Infantino era l'unico candidato alla sua successione.

L'italo-svizzero è stato eletto per la prima volta alla presidenza della Fifa nel febbraio 2016 per completare il mandato del suo predecessore, l'altovallesano Joseph Blatter, squalificato per 6 anni.

