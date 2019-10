Il deputato brasiliano Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato di aver rinunciato alla sua ventilata nomina per la carica di ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti.

Lunedì lo stesso capo dello Stato, dal Giappone, dove ha cominciato un tour diplomatico in Asia, aveva dichiarato di preferire che il figlio rimanesse in Brasile per "pacificare" il Partito social-liberale (Psl, di destra) di cui fa parte e travolto da una grave crisi interna.

Il presidente della Repubblica aveva manifestato per la prima volta a luglio la sua intenzione di indicare il figlio Eduardo per la sede diplomatica di Washington. Da allora, Bolsonaro Jr. ha consultato vari senatori per ottenerne il supporto per la sua nomina, che deve essere comunque approvata dal Senato.

Ma ha affrontato la resistenza di molti parlamentari, che hanno tra l'altro accusato il capo dello Stato di nepotismo, lasciando intendere al leader di governo che non avrebbe probabilmente ottenuto abbastanza voti per il via libera al figlio. La situazione è poi precipitata dopo che un audio ha rivelato il pressing di Jair Bolsonaro per far assumere al figlio il ruolo di capogruppo del Psl alla Camera.

