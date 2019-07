Doveva essere una giornata di festa non solo per Imelda Marcos, ma anche per migliaia di suoi sostenitori accorsi a un evento per celebrare il novantesimo compleanno della controversa ex first lady filippina.

Il party è invece stato rovinato da un'intossicazione alimentare di massa proveniente dal cibo servito all'evento, che ha mandato almeno 260 persone all'ospedale con conati di vomito e giramenti di testa.

Oltre 2.500 persone erano presenti alla festa tenutasi in un palazzetto dello sport di Pasig City, alla periferia di Manila. Molti dei partecipanti hanno puntato il dito contro le porzioni di "adobo" - un tipico stufato di pollo in aceto e salsa di soia - servite alla massa degli invitati da una ditta di catering, mentre un'altra azienda aveva invece portato il cibo per i vip.

Le autorità sanitarie stanno indagando anche sull'acqua distribuita all'evento.

Il figlio Bombong e l'altra figlia Imee, appena eletta senatrice, si sono scusati per l'accaduto. Mentre all'esterno del palazzetto dello sport accorrevano le ambulanze, testimoni hanno riferito alle tv locali che gli intrattenitori dell'evento non hanno interrotto il loro intervento dal palco. Imelda apparentemente non è stata colpita dall'intossicazione.

Nota per il suo gusto del lusso e la sua collezione di migliaia di paia di scarpe, Imelda Marcos era stata deposta assieme al marito Ferdinand dalla "rivoluzione popolare" del 1986. Il clan rimane estremamente influente e gode di ottimi rapporti con il presidente Rodrigo Duterte, che ha più volte espresso nostalgia per l'autoritarismo di Marcos.

